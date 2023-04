A- A+

JULGAMENTO Irmão de Patrícia Santos se posiciona contra presença dos filhos do casal no julgamento Fernando José Araújo assegurou que esse é o posicionamento de toda a família da vítima, morta em 2018

Assim como o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que trabalha na acusação do caso, a família de Patrícia Cristina Araújo dos Santos é contra a presença dos dois filhos dela com o réu, Guilherme José Lira dos Santos, no julgamento, que chega ao quarto dia nesta quinta-feira (13).

Guilherme está sendo acusado de matar a ex-esposa por meio de uma colisão entre o carro em que estavam e uma árvore, no bairro da Boa Vista, em 2018.

Irmão mais novo da vítima, Fernando José Araújo salientou que os dois filhos do casal estão recebendo apoio da família materna e que ambos ainda estão "tentando entender e digerir" o episódio que resultou na morte da mãe deles.

"Não era necessária a presença dos meninos, ainda mais eles estando na fase da pré-adolescência. Eles dois ainda estão tentando entender e digerir. A gente fica triste. Temos todo um carinho e proximidade, somos uma aconchego para os meninos. Não era preciso envolver os dois, ainda mais desse jeito. É um consenso e nós estamos tristes com isso", disse.



O homem ainda pregou otimismo para o decorrer do quarto dia de julgamento, quando quatro peritos criminais subirão à plenaria. Após isso, o réu será interrogado.

Neste momento, o perito Severino Arruda é quem responde às perguntas. Ele é o primeiro da lista.

"A expectativa para hoje é muito alta. Hoje os laudos periciais vão ser apresentados e eles são fortes, coerentes, claros e evidentes sobre o assassinato", afirmou.

