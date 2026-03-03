A- A+

PROVIDÊNCIAS Irmão de remador que morreu no Capibaribe pede fiscalização nas escolas de remo para a prática Edvane praticava esporte sem proteção e morreu após cair de caiaque

Foi após o resgate do servidor do ordenamento público do Jaboatão dos Guararapes Edvane César do Carmo, de 49 anos, que os familiares cobraram providências das autoridades acerca dos alunos que praticam esportes de risco sem a devida proteção.

O corpo foi encontrado por um pescador, por volta das 9h30 desta terça (3), no lado oposto ao Parque das Graças, Zona Norte do Recife.

As buscas pelo corpo haviam sido retomadas pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 7h, mas sem sucesso. A operação também contou com apoio de drone do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Edvane estava matriculado, segundo a família, no Departamento de Remo do Sport Club do Recife há cerca de dois meses e não possuía experiência em nado. Além disso, ainda de acordo com os parentes, ele não estava com colete salva-vidas quando tudo aconteceu. O caso acende alerta para a importância desse tipo de proteção.

O irmão dele, Marcos Antônio do Carmo, de 54 anos, que também é servidor público de Jaboatão, falou em nome da família e lamentou o falecimento do remador. Mesmo o corpo tendo sido encontrado, ele afirma que a dor continua grande. É um pesadelo que não chegou ao fim.

Marcos também pede explicações sobre a embarcação que levava Edvane. Ele afirma que a família vai aguardar a perícia, que já foi solicitada. Uma pessoa que teria tentado ajudar o remador também está sendo procurada pelos parentes. Ela ainda não apareceu.

O que diz o Sport?

A assessoria do clube foi procurada. Por meio de nota, disse que lamenta profundamente a fatalidade, se solidariza com familiares e amigos neste momento de imensa dor e informa que vem prestando apoio à família.

"A diretoria rubro-negra recebeu os familiares da vítima nas dependências do Clube, prestando o devido acolhimento, e acompanhou integralmente todas as etapas das buscas desde o primeiro momento. O Sport ressalta que o remo é uma das modalidades históricas do Clube, presente desde sua fundação, em 1905, se mantendo em funcionamento através de parcerias e do esforço de atletas e ex-atletas históricos, somando mais de um século de tradição na prática esportiva", afirma o comunicado. "Neste momento de profunda tristeza, o Sport Club do Recife reafirma sua solidariedade à família e aos amigos de Edvane Cesar do Carmo, desejando força para enfrentar essa irreparável perda, e permanece à disposição para prestar todo o apoio necessário aos familiares e colaborar com os órgãos competentes", finaliza o clube, que declara luto oficial de três dias.

Com a palavra, a Polícia Civil

Também questionada sobre as investigações, a Polícia Civil de Pernambuco ainda não enviou o posicionamento. O espaço segue aberto.

