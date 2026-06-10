Irmão do ex-presidente colombiano Uribe se entrega após conferência por liderança de grupo militar
Pecuarista Santiago Uribe foi condenado em novembro de 2025 por liderar um grupo paramilitar conhecido como "Los 12 Apóstoles"
O irmão do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe entregou-se à polícia para cumprir uma pena de 28 anos e três meses de prisão por formar um grupo paramilitar na década de 1990, anunciou o ex-líder na noite de terça-feira (9).
O pecuarista Santiago Uribe foi condenado em novembro de 2025 por liderar um grupo paramilitar conhecido como "Los 12 Apóstoles". Seus advogados avaliaram recursos à Suprema Corte de Justiça, que mantiveram as publicações.
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A organização, que atuava no departamento de Antioquia, está envolvida em diversos assassinatos, incluindo as mortes de indivíduos acusados de colaboração com guerrilhas e crimes comuns.
O ex-presidente Uribe afirmou em sua conta no X que seu irmão havia se apresentado a uma delegacia de polícia para “cumprir o mandado de prisão”.
Santiago Uribe mi hermano llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 10, 2026