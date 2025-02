A- A+

Polícia Irmãos armados em carro roubado e com máscara de "La Casa de Papel" são detidos pela PRF no Ibura Veículo tinha placas clonadas e havia sido roubado há 12 dias em Jaboatão dos Guararapes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois irmãos em um carro roubado no km 74 da BR 101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife,

O veículo havia sido roubado há 12 dias, no dia 3 de fevereiro, na vizinha cidade de Jaboatão dos Guararapes. O O carao foi apreendido quando os policiais verificaram que o carro tinha placas clonadas.

Após a ordem de prisão, foi encontrada também uma arma calibre 38 e uma máscara do seriado espanhol "La Casa de Papel".

O revólver possuía seis munições, e o passageiro portava mais sete munições no bolso.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Boa Viagem.



Em contato com o proprietário, a equipe descobriu que dois jovens, portando um revólver do mesmo calibre, haviam roubado o carro.

