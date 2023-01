A- A+

Os irmãos Willy Bergue do Nascimento Freitas, de 9 anos, e Wagner Jackson do Nascimento Freitas, 7 anos, morreram afogados em um açude localizado no sítio Canoa, no distrito de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As crianças foram encontradas mortas na manhã de segunda-feira (2).

Segundo a TV Grande Rio, os meninos saíram da casa da avó "para caçar" e resolveram tomar banho no reservatório, que fica nas proximidades. Eles, no entanto, não voltaram para a residência. O açude tem cerca de dois metros de profundidade.

Os corpos de Willy e Wagner foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina, também no Sertão do Estado. A Polícia Civil informou que abriu investigação para apurar as mortes dos meninos.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Salgueiro lamentou a morte dos garotos, que eram estudantes da escola municipal Cleuzemi Pereira do Nascimento.

"Aos pais, amigos e familiares, nossos sentimentos. Que Deus conforte o coração de cada um neste momento de tamanha dor e os receba de braços abertos na morada celestial", disse a gestão municipal no comunicado.

Veja também

Diplomacia Alemanha rejeita pagar indenizações à Polônia pela Segunda Guerra Mundial