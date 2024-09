A- A+

Operação Integration Irmãos de Gusttavo Lima se manifestam sobre prisão do cantor: "Não está sozinho" Caçula da família, sertanejo iniciou a carreira, nos anos 2000, ao lado de William e Marcelo Lima, com quem formava o Trio Remelexo

Irmãos e ex-parceiros musicais de Gusttavo Lima, William e Marcelo Lima — que formaram o Trio Remelexo junto ao artista sertanejo no início dos anos 2000 — usaram as redes sociais, na noite da última segunda-feira (23), para se manifestarem acerca da determinação judicial que estabelece a prisão do cantor. Os dois consideram "injusta" a decisão da Justiça de Pernambuco, no âmbito da Operação Integration, que também prendeu a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. As investigações apontam Gusttavo Lima como integrante de uma organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

"Injustiça! Gusttavo Lima, você não está sozinho. Deus é contigo e sabe sua verdade", escreveram os dois irmãos do cantor, por meio de uma publicação nos Stories do Instagram. Ambos também compartilharam, no mesmo post, um trecho da Bíblia: "Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo e reto é".

Irmão de Gusttavo Lima diz que prisão do cantor é 'injusta' (Foto: Reprodução/Instagram)

A defesa do artista também se manifestou, ressaltando que "a inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira", como alegaram, por meio de nota, os advogados que representam Gusttavo Lima. "Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", acrescenta o comunicado.

Nivaldo Batista Lima, nome real de Gusttavo Lima, nasceu em Presidente Olegário (MG), município de 20 mil habitantes no interior de Minas. Na juventude, trabalhou na lavoura como apanhador de tomate e café. Sonhava mudar de vida cantando e tocando viola. Por cinco anos, formou com os irmãos William e Marcelo o trio Remelexo, apresentando-se em bares e "showmícios", num período em que comícios políticos embalados por performances artísticas eram permitidos por lei.

Foi William, o irmão mais velho, hoje com 52 anos, que investiu no talento de Nivaldo/Gusttavo. Aos 9 anos, o cantor deixou a casa dos pais para morar com o irmão. "Carreguei o Nivaldo para a minha casa, pois meus pais moravam na região rural. Aos 5, ele já tinha como referência Zezé Di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo", contou William, em entrevista ao jornal "Extra", em 2012.

Entre os irmãos, apenas o caçula — Nivaldo/Gusttavo — conseguiu consolidar a carreira artística como cantor. Marcelo Lima é hoje empresário de sertanejos como Magno & Marciel, LahLima, André & Adriano e Brunno & Henrique. William enveredou pela carreira política e hoje é candidato a vereador, no munícipio de Pato de Minas, pelo PL.

O que aconteceu com Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco na última segunda-feira (23). A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), em processo que corre em sigilo. Ele é apontado como integrante de uma organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

O pedido de prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra no início do mês. Em nota, o TJPE informou que, além das prisões, "foi determinada a indisponibilidade de bens dos envolvidos, visando garantir a reparação dos danos e a eficácia das medidas judiciais". Além disso, a decisão mantém os decretos de prisão já expedidos anteriormente, incluindo o de Deolane.

Na decisão, a juíza escreveu que "o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias", em referência aos fatos que embasam a ação, como revelou o colunista Lauro Jardim. Deflagrada no início do mês, a ação investiga uma organização criminosa de jogos ilegais (incluindo bets) e lavagem de dinheiro.

A juíza também ressalta que houve, por parte do artista, "alarmante falta de consideração pela Justiça” ao, conforme sustentam policiais, dar "guarida a foragidos". A suspeita é que Gusttavo tenha ajudado na "fuga" de dois outros investigados da Operação Integration, que tem enfoque em crimes relacionados a jogos de azar. São eles: José André Neto (dono da casa de apostas Vai de Bet, na qual o cantor tem participação de 25% na empresa) e Aislla Sabrina Rocha, sua mulher e sócia.

