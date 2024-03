Irmãos são assassinados a tiros em Brasília Teimosa, e um dos suspeitos é morto durante fuga

A- A+

Dois irmãos, identificados apenas como Germano e Hermínio, foram assassinados a tiros, na madrugada do último sábado (9), no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. As vítimas, de 33 e 39 anos, morreram após serem baleados por homens que estavam em um veículo, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos encontraram uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco durante a fuga e começaram a atirar nos policiais. Os dois ocupantes, de 26 e 31 anos, foram feridos e socorridos para uma unidade hospitalar. O de 31 anos, no entanto, não resistiu e morreu. Não há informações sobre o estado de saúde do outro.

"Um inquérito policial foi instaurado", informou a Polícia Civil, por meio de nota, acrescentando que o caso foi registrado como duplo homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O inquérito policial deve apontar a motivação do crime. "Outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", completou a Polícia Civil.

