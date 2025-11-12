Qua, 12 de Novembro

Crime ambiental

Irmãos são detidos pela PRF ao transportar mais de 400 pássaros silvestres no Agreste de Pernambuco

Aves haviam saído da cidade de Jequié, na Bahia, em direção a Caruaru, no Agreste

Aves estavam no porta-malas e o banco de trás do veículoAves estavam no porta-malas e o banco de trás do veículo - Foto: PRF/Divulgação

Dois irmãos foram detidos ao transportar 465 pássaros silvestres na BR-424, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (12). 

Os suspeitos, de 39 e 49 anos, foram abordados durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na via.

As aves haviam saído da cidade de Jequié, na Bahia, em direção a Caruaru, também no Agreste, cidades 914 quilômetros distantes uma da outra.

De acordo com a corporação, policiais do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais da PRF abordaram um carro ocupado pelos dois homens.

Ao verificar o porta-malas e o banco de trás do veículo, foram encontradas 23 gaiolas com cerca de 300 pássaros da espécie papa-capim, além de 150 canários-da-terra, dez trinca-ferros e cinco azulões. 

A PRF informou que as aves estavam em gaiolas apertadas e algumas perderam a vida durante a viagem.

Os irmãos já haviam sido detidos outras vezes pela PRF pelo mesmo crime ambiental nas cidades baianas de Jeremoabo e Jequié.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, no Sertão do estado, e poderá responder por maus-tratos, receptação, associação criminosa e crime ambiental.

"O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) foram acionados, para receber as aves e emitir autuações", afirmou a PRF.

 

