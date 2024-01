A- A+

POLÍCIA Irmãos são mortos a tiros por dupla em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco O caso foi registrado como duplo homicídio consumado

Uma mulher de 27 anos e um homem de 28 foram assassinados a tiros, na noite de domingo (7), em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os dois eram irmãos.

As primeiras informações da polícia indicam que dois desconhecidos chegaram à rua Santo Antônio, no centro da cidade, em uma motocicleta. A dupla atirou nos irmãos e fugiu em seguida, não tendo sido presa até o momento.

Os irmãos chegaram a ser socorridos por uma unidade móvel hospitalar local, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

O caso foi registrado como duplo homicídio consumado, na madrugada desta segunda-feira (8), e será investigado pela Delegacia de Belo Jardim, também no Agreste.

Ainda não se sabe a motivação do crime. "As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a Polícia Civil, em nota.

Os corpos dos dois irmãos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

