Irmãos são presos por roubo a 40 farmácias na Região Metropolitana do Recife

A- A+

Dois homens suspeitos por roubarem 40 farmácias da Região Metropolitana do Recife foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco. A investigação, que desencadeou a prisão dos homens, que são irmãos, foi divulgada nesta segunda-feira (1º).



De acordo com o delegado Ney Luiz, titular da Delegacia de Polícia de Porto de Galinhas, há registros de roubo pelos irmãos em Olinda, Paulista, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e, por fim, em Porto de Galinhas, onde chegaram a assaltar a mesma drogaria três vezes.



"Após essa sequência de três roubos na mesma farmácia, conseguimos identificar os suspeitos e, na última quinta-feira, cumprimos esses mandados de prisão, prendendo os dois irmãos que seriam os autores dessas investidas criminosas", afirmou o delegado Ney Luiz.



Durante as buscas, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e as roupas utilizadas no crime. Dentre os detalhes possíveis de serem compartilhados, o delegado informou ainda que, nos relatos dos suspeitos, os irmãos afirmaram que contaram com ajuda de um terceiro integrante.



"Essa pessoa seria um funcionário de empresa de segurança, que prestava serviço para as drogarias, e que repassava informações privilegiadas acerca dos locais. Por exemplo, informava qual farmácia não tinha segurança, qual a maioria dos funcionários eram mulheres, bem como acerca do dia que seria feito o recolhimento dos valores apurados", explicou o delegado.



Segundo o delegado, as investigações revelaram que se trata de uma associação criminosa voltada para a prática de roubos. "A gente prendeu dois, identificamos mais três envolvidos e logo a gente vai conseguir, com a agência de instrução em curso, localizar os outros envolvidos e prendê-los”, garantiu.

Veja também