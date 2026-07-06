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sertão de pernambuco Irmãos são encontrados mortos após sequestro em Exu; suspeito é preso A Polícia Civil de Pernambuco localizou os corpos dos irmãos Biu e Valdo Salviano dentro de um carro, às margens da PE-122

Os irmãos Edvaldo Souza Salviano, conhecido como Valdo, de 41 anos, e Edmilson Souza Salviano, o Biu, de 48 anos, foram encontrados mortos no domingo (5), dentro de um carro, às margens da rodovia estadual PE-122, na zona rural de Exu, no Sertão pernambucano.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os empresários teriam sido sequestrados horas antes, em Ouricuri. Os corpos das vítimas apresentavam marcas de disparos de arma de fogo.

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento no crime. De acordo com a corporação, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo a PCPE, o caso foi registrado pela Delegacia de Exu como duplo homicídio consumado.

Veículo onde os corpos de Biu e Valdo Salviano foram encontrados, às margens da PE-122, em Exu | Foto: Instagram/Reprodução

Não foram informados motivação do crime e nem se outras pessoas participaram da ação. O caso segue sob investigação.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

“A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia Exu, informa que registrou a ocorrência de homicídio consumado. Os corpos de dois homens de 41 e 48 anos foram localizados no interior de um veículo às margens da rodovia estadual PE-122. O suspeito, um homem de 49 anos foi detido e autuado em flagrante delito. Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”

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