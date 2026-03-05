A- A+

RIO DOCE Irmãos suspeitos de abusar sexualmente de mais de 12 meninos são presos em Olinda Vítimas tinham entre 6 e 13 anos e todas eram vizinhas ou parentes dos dois investigados

Dois irmãos suspeitos de abusar sexualmente meninos com idades entre 6 e 13 anos foram presos no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os detalhes foram apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (5), no Recife.

De acordo com os delegados Gilmar Rodrigues, titular da Delegacia de Rio Doce, e Kelly Luna, adjunta da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), os irmãos foram identificados como Alexandre Fernandes, de 45 anos, e Francisco Fernandes, de 41 anos.

Eles foram detidos entre a manhã da última quarta (4) e a madrugada desta quinta (5).

Os delegados ressaltaram que todas as vítimas, sem exceção, eram vizinhas, parentes ou sobrinhas dos suspeitos e conviviam com eles.

Os suspeitos aliciavam as crianças oferecendo lanches, doces, brinquedos, videogames e dinheiro, cometendo diversos atos ilícitos enquanto se revezavam na prática dos crimes.

