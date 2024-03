Irmãos vítimas de ataque fatal de leão da montanha tentaram espantar animal; saiba quem são

A- A+

O Gabinete do Xerife de El Dorado, na Califórnia, identificou, nesta segunda-feira (25), as vítimas de um ataque fatal de leão-da-montanha, ocorrido no último sábado. Taylen Brooks, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morto pelo animal, antes do socorro chegaro. Seu irmão mais novo, Wyatt, de 18, sobreviveu ao ataque com ferimentos no rosto.

Ataques fatais de leões-da-montanha são raros. Segundo as autoridades locais, os irmãos caminhavam em uma estrada da comunidade de Kelsey em busca de chifres de cervos, quando encontraram o animal. A dupla não levava armas consigo. Seguindo as orientações para essas situações, eles levantaram os braços e gritaram contra o animal para assustá-lo. Wyatt chegou a arremessar a mochila no leão-da-montanha.

Nesse instante, o animal avançou contra o jovem de 18 anos, mordendo seu rosto. Taylen batia no animal em uma tentativa de salvar o irmão e acabou se tornando alvo do leão-da-montanha.

Enquanto o animal atacava Taylen, Wyatt conseguiu escapar do local e fugiu em direção ao carro. A sua ideia era chamar o serviço de emergência e usar o veículo para espantar o animal.

Ao retornar ao local do ataque, no entanto, Wyatt não encontrou mais o irmão ou o animal. Ele retornou para a estrada, onde encontrou a equipe de resgate e recebeu atendimento médico. As autoridades seguiram na busca por Taylen e o leão-da-montanha, que foram encontrados nos arredores. Eles dispararam as armas de fogo para espantar o animal e conseguir resgatar o corpo do jovem. O animal foi localizado horas depois embaixo de uma árvore. Ele foi submetido a uma eutanásia.

