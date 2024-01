A- A+

Luto Duas irmãs da cantora Cristina Amaral morrem em acidente de carro na BR-232 As duas estavam num carro que perdeu o controle e caiu numa vala às margens da estrada, no Curado, na madrugada desta terça (23)

Os ocupantes do carro que se envolveu no acidente na BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (23), eram da família da cantora pernambucana Cristina Amaral.

O veículo caiu numa vala no km 5 da via, nas proximidades do Hospital Pelópidas Silveira, sentido Capital. Eles estavam voltando do casamento de um ente da família, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

Duas irmãs da artista perderam a vida em decorrência do acidente. Maria de Lourdes Bezerra, de 74 anos, não resistiu ao impacto da queda e morreu no local. Já Sandra Geovanni Silva, de 57, morreu no hospital Getúlio Vargas, no bairro de San Martin, Zona Oeste da Cidade.

Veículo, com cinco ocupantes, saiu da pista e caiu em uma vala no km 5 da via, nas proximidades do Hospital Pelópidas Silveira | Foto: PRF/Divulgação

Os outros três ocupantes do carro eram o marido de Maria de Lourdes, Geneci Bezerra, que está internado no Hospital da Restauração, área central do Recife, com fratura na perna; o filho Jean Carlos Bezerra Silva, 52 anos, que dirigia o carro, teve fratura na perna e no braço, e o neto de 13 anos teve fratura no braço. Ambos estão internados no Getúlio Vargas.

Aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista contou que teria cochilado ao volante de um Toyota Yaris e saído da pista, por volta da 0h30.

Veja também

Gaza Centenas de israelenses participam de funerais de soldados mortos em Gaza