ASSASSINATO Irmãs influencers com mais de 1 milhão de seguidores são assassinadas no Ceará Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de 15, foram atingidas por disparos durante um ataque da facção criminosa Comando Vermelho (CV) a um grupo rival

Duas irmãs conhecidas como influenciadoras nas redes sociais foram mortas a tiros, na noite de quinta-feira, dia 1º, em Fortaleza, capital do Ceará. Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de 15, foram atingidas por disparos durante um ataque da facção criminosa Comando Vermelho (CV) a um grupo rival, no bairro Barra do Ceará.

Bianca estava grávida de dois meses. Houve represália e outras cinco pessoas ficaram feridas.

As irmãs se tornaram populares produzindo e divulgando vídeos curtos em plataformas como Kwai e TikTok, mostrando a rotina da vida na periferia. Elas também divulgavam jogos de azar, como o jogo do Tigrinho.

Nesta sexta-feira, 2, o influenciador Antônio Victor Araújo Ferreira, de 18 anos, o "Moskou", que namorava Bianca, foi preso, suspeito de participar do revide à morte da namorada. Em sua rede social, ele negou qualquer envolvimento na ação.

A reportagem não consegui contato com a defesa de "Moskou".

No Kwai, Bianca tinha cerca de 1,4 milhão de seguidores, enquanto Maria Beatriz estava próxima de 900 mil. As duas costumavam publicar vídeos em sequência, como mini-novelas, atuando também como personagens de cenas fictícias.

Como o crime ocorreu

Bianca e Beatriz estavam com um grupo na orla de Fortaleza, no local conhecido como Vila do Mar, quando os suspeitos do ataque sugiram pelo mar, em uma moto aquática e em um barco. Eles fizeram vários disparos em direção ao grupo.

Beatriz morreu no local. Bianca foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Os criminosos já haviam fugido pelo mar.

A Perícia Forense também esteve no local e recolheu evidências que devem auxiliar nas investigações, que serão conduzidas pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza.

Segundo a polícia, o primeiro confronto que resultou na morte das irmãs teria ocorrido durante um ataque de integrante do Comando Vermelho a membros da facção Guardiões do Estado (GDE).

"Moskou" seria o alvo da ação, pois usaria suas redes sociais para fazer "propaganda" da Guardiões. Horas depois desse tiroteio, um novo confronto aconteceu como revide ao ataque, deixando outras cinco pessoas feridas.

As vítimas, três delas em estado grave, foram encaminhadas para unidades médicas. A tentativa de chacina aconteceu em um campo de futebol, próximo ao local do primeiro ataque.

A SSP-CE informou que a 7º Distrito Policial realiza investigações para elucidar o segundo caso. Até o momento, duas pessoas suspeitas de envolvimento nessa ação foram presas.



