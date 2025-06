Irmãs perdem o pai em queda de avião da Air India dias após a morte da mãe por câncer

A- A+

Duas meninas britânicas ficaram órfãs após a queda do avião da Air India na cidade de Ahmedabad, no Noroeste da Índia, na última quinta-feira. O pai delas estava entre um dos 279 mortos no acidente e havia ido ao país asiático justamente para espalhar as cinzas da esposa, mãe das meninas, que havia morrido semanas antes devido a um câncer.

Arjun Patoliya tinha viajado cumprir os rituais funerários de sua esposa Bhart. Ele estava retornando para casa, no Reino Unido, onde ficaram as duas filhas, de quatro e oito anos, quando o avião caiu.

— O marido foi realizar os ritos na Índia e, ao voltar, estava a bordo do avião. Deixa duas meninas pequenas órfãs — declarou Anjana Patel, prefeita do distrito londrino de Harrow, durante uma vigília multiconfessional em homenagem às vítimas do acidente aéreo.

Ao todo, 279 pessoas — incluindo passageiros, tripulantes e pessoas em solo — morreram quando um Boeing 787-8 Dreamliner com destino a Gatwick, no Reino Unido, caiu pouco depois da decolagem. Entre as vítimas, havia 52 britânicos.

— Não temos palavras para descrever o que as famílias e os amigos devem estar sentindo, então o que podemos fazer é rezar por eles — destacou Patel. O britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, é o único sobrevivente do acidente.

Uma campanha para arrecadar dinheiro para as duas meninas foi lançada por familiares e amigos próximos, para proporcionar às crianças “segurança, estabilidade e amor nos próximos anos”.

“Agora, essas duas lindas meninas ficaram sem pais - seu mundo virou de cabeça para baixo em pouco mais de duas semanas”, diz a campanha na plataforma FoFundMe. Até agora, já foi arrecadado mais de £55 mil (cerca de 415 mil reais na cotação atual) da meta de £300 mil (2,25 milhões de reais).

Veja também