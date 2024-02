A- A+

O domingo de Carnaval em Olinda é o dia de os foliões capricharem nas fantasias. Crianças e adultos foram criativos e trouxeram a irreverência durante o desfile do Enquanto Isso na Sala de Justiça.



Morando na Austrália, a pernambucana Laura Damasceno aproveitou 2024 para voltar e curtir o Carnaval da sua terra natal. Do país da Oceania, a foliã trouxe a fantasia inspirada nos filmes "Os Caça-Fantasmas", com a participação de outros três amigos.

"A gente brincava muito o Carnaval antes, mas paramos quando teve a mudança para a Austrália. Pensamos em sair no 'Enquanto Isso' e veio a ideia de sair de Caça-Fantasmas", afirmou Laura.

A família de Marli fez muito sucesso com os outros foliões pelas Ladeiras de Olinda. Pelo segundo ano consecutivo, a família inteira se fantasiou de acordo com os membro dos "Simpsons". Hommer, Marge, Bart e outros membros do seriado estavam representados.

"Fiquei procurando desde o ano passado no que fazer e pensei nos Simpsons. Fui chamando as pessoas para participar e elas toparam. Começamos a pesquisar como fazer o cabelo, as roupas. Foi uma criação em conjunto com a participação de todos", disse a idealizadora.



Léo Maia e Eli Nascimento aproveitaram o dia para trazer o filho Nicolas, de 6 anos, pela primeira vez para a folia. O pequeno não teve dúvidas e foi fantasiado de Homem-Aranha. "Para continuar a geração, foi ele [o filho] que pediu. Parece que já nasceu com o pernambucano", disse o pai, orgulhoso.

Chapolin Colorado, Hulk, Capitão América, a Liga da Justiça completa, entre outros personagens do universo da ficção, foram vistos no Alto da Sé.



E não foram apenas os super-heróis da ficção homenageados no desfile. Ícone do rock pela banda britânica Queen, Freddie Mercury teve a apresentação do seu cover pernambucano Frederico Mertiolate. Ele trouxe um pouco do rock para as Ladeiras de Olinda.

