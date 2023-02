A- A+

Carnaval 2023 Irreverência e criatividade marcam fantasias de foliões na volta do Galo da Madrugada Confira galeria de imagens com fotografias dos foliões no Galo da Madrugada



Foliões de Pernambuco, de todo o Brasil e do mundo estão reunidos pelas ruas do Centro do Recife, neste Sábado de Zé Pereira (18), para a primeira edição do Galo da Madrugada pós-pandemia. A saudade era grande, inclusive de escolher fantasias.

Ainda cedo, era possível ver várias produções caprichadas para curtir este dia de festa. Confira:

