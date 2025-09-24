Qua, 24 de Setembro

EUA

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com "campos de concentração"

Donald Trump aplica uma política rigorosa contra a imigração irregular

A escritora chilena Isabel Allende fala em uma coletiva de imprensa durante sua turnê de lançamento de seu novo livro 'Mi nombre es Emilia del Valle' em SantiagoA escritora chilena Isabel Allende fala em uma coletiva de imprensa durante sua turnê de lançamento de seu novo livro 'Mi nombre es Emilia del Valle' em Santiago - Foto: Rodrigo Arangua / AFP

A escritora chileno-americana Isabel Allende comparou, nesta quarta-feira (24), os centros de detenção para imigrantes nos Estados Unidos com "campos de concentração", e criticou os agentes de imigração desse país, ao acusá-los de agirem como "polícia secreta".

Donald Trump aplica uma política rigorosa contra a imigração irregular e, nos últimos meses, intensificou as detenções e deportações, com operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em todo o país, que provocaram críticas e protestos de ativistas dos direitos humanos e políticos da oposição.

A escritora de 83 anos arremeteu contra a política migratória do governo Trump durante uma entrevista coletiva em Santiago, no Chile, para onde viajou após lançar este ano seu último romance, "Meu nome é Emilia Del Valle".

Isabel é sobrinha do ex-presidente socialista Salvador Allende, que foi deposto em 1973 pelo golpe de Estado de Augusto Pinochet, e migrou há mais de três décadas para a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos.

"O que está acontecendo [com os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos] é muito cruel. Separam famílias, deportam pessoas para lugares que nem sequer são seus locais de origem. Há campos, eles os chamam de detenção, [que] são de concentração", disse a escritora.

Isabel Allende fez uma defesa firme dos imigrantes que estão sendo estigmatizados: "As pessoas que cruzam as fronteiras ilegalmente, pelo menos nos Estados Unidos, o fazem por desespero. Não são todos bandidos, criminosos, como o governo [de Donald Trump] quer fazer crer."

Além disso, a escritora questionou o proceder dos agentes do ICE por estarem "mascarados, armados, em veículos que não são identificados" e agirem como "uma polícia secreta na prática".

Ganhadora do prêmio nacional de Literatura do Chile em 2010, Isabel Allende é autora de dezenas de livros, dos que vendeu mais de 70 milhões de exemplares, traduzidos para mais de 40 idiomas, entre eles o português.

