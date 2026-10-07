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Saúde Isabela Bussade alerta para uso excessivo de suplementos e hormônios sem acompanhamento médico No Recife, endocrinologista carioca cumpriu agenda ao lado de suas anfitriãs, as empresárias Juliana e Fernanda Vieira

A endocrinologista Isabela Bussade alertou, durante passagem pelo Recife nesta quarta-feira (7), para os riscos do consumo excessivo de suplementos e do uso de hormônios e medicamentos sem acompanhamento médico.

Doutora em endocrinologia, palestrante e comunicadora digital, a médica carioca esteve na capital pernambucana a convite da Endogastro Diagnóstico e encerrou a agenda com participação no evento Inspiração Mulher.

Com pacientes principalmente entre 35 e 65 anos, Isabela afirmou que tem observado no consultório um aumento de problemas relacionados ao uso inadequado de medicamentos e ao excesso de proteínas e suplementos.

"Tenho visto em consultório paciente com úlcera gástrica e irritações importantes na mucosa gástrica por conta do uso inadequado de medicações. Também tem se tornado comum pessoas com colite, dores e distensão abdominais por conta de excesso de proteína", relatou.

A médica também chamou atenção para a pressão estética e a busca excessiva pela magreza. Segundo ela, a preocupação com a aparência pode levar a comportamentos prejudiciais à saúde.

O alerta se estende à reposição hormonal. Isabela criticou o uso indiscriminado de hormônios em altas doses, mas ressaltou que esses tratamentos podem ser importantes quando há indicação médica.

"A gente tem muito exagero hoje em dia. Vemos pessoas tomando injeções, colocando implantes com doses altas. Tudo isso é má prática médica e não é adequado", afirmou.

Ela citou o uso da testosterona em algumas situações relacionadas à libido feminina e destacou a necessidade de individualizar o tratamento. "É muito importante a gente considerar que o excesso também tem que ser combatido", acrescentou.

Para a especialista, a saúde feminina deve ser avaliada de maneira integrada, sem concentrar a atenção apenas nos hormônios. "Às vezes o hormônio está adequado e a libido está baixa. Tem muita coisa acontecendo. É multifatorial", explicou.

Isabela também destacou a relação entre rotina, saúde digestiva e qualidade de vida. Ela citou estudos que apontaram mudanças nos sintomas de constipação durante a pandemia e observou que, na rotina acelerada, muitas pessoas não reservam sequer alguns minutos para ir ao banheiro.

"Tudo isso tem reflexo na saúde digestiva, mental e afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas", afirmou.

Durante a visita ao Recife, a endocrinologista participou de uma gravação no Grupo Evipar, ao lado das diretoras da Endogastro, Fernanda Vieira e Juliana Maranhão, e da influenciadora Cuca Amorim. Também visitou as instalações da Endogastro e da NutriGen.

No painel da Endogastro no Inspiração Mulher, Isabela abordou o tema "O Futuro da Mulher", com discussões sobre longevidade feminina e os novos olhares para saúde, bem-estar e qualidade de vida nas diferentes fases da vida.

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