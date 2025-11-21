A- A+

Diário Isabella de Roldão prepara lançamento de livro sobre vivências e desafios "Diário de uma mulher no mundo" tem lançamento agendado para o dia 17 de dezembro

Com uma trajetória na política, Isabella de Roldão vai se aventurar por um novo mundo. Em dezembro, a ex-vice-prefeita do Recife e atual secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do município lançará o livro "Diário de uma mulher no mundo", uma obra que compartilha suas vivências e desafios.

O evento de lançamento ocorrerá no dia 17 do próximo mês, das 16h às 20h, no Lounge do Moinho Recife, localizado no Bairro do Recife.

O livro conta com a parte visual da artista plástica Ana Veloso, além da participação de mulheres na diagramação e edição.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Isabella de Roldão revelou que sempre teve o impulso pela escrita e o hábito de registrar no papel as situações vividas, mas que isso acabava se perdendo.

"Em 2017, me veio esse desejo de começar a estruturar isso. Eu comecei a rabiscar e escrever. Mas isso meio que adormeceu mais uma vez, em decorrência das questões do dia a dia e da política que toma muito tempo", iniciou Roldão.

No ano em que completou 50 anos de idade, Isabella tirou da "gaveta" o antigo desejo de divulgar os registros do diário.

De acordo com a secretária, o livro passa por retalhos da sua vida, atravessando momentos bonitos, difíceis e intensos.

"Eu trago um pouco desses desafios de ser mulher nesse lugar de decisão, de muitas vezes precisar se afastar e do sofrimento de ficar longe dos filhos, ao mesmo tempo das alegrias, das conquistas e das possibilidades. É uma coisa bem intensa", destacou.

Sentimentos em comum

Apesar do livro trazer relatos íntimos sobre as próprias vivências, Isabella de Roldão considera que os assuntos e sentimentos abordados conversam com todas as mulheres.

"Eu acho que na vida poucas coisas nos afastam, temos muito mais coisas em comum, tirando os desafios específicos que cada pessoa vive", afirmou.

Entre os temas que estão presentes no diário e fazem parte do universo feminino de uma forma geral, Isabella ressalta tópicos como a maternidade, os partos, ser mulher e a convivência em ambientes dominados por homens.

"É uma realidade que traz uma certa poesia também, com esse olhar menos superficial dos processos mais profundos. Por isso, eu acredito que vai conectar com outras pessoas. São histórias que, de certa forma, vão se encontrar nesse caminhar de leitura e desbravamento desse diário", afirmou.

Política

Segundo Isabella, sua trajetória na política entra apenas de forma sutil no livro. A secretária não vai trazer bastidores do período enquanto vice-prefeita do Recife, porém aborda questões ainda desafiadoras para as mulheres.

"A questão da política na vida das mulheres é de sofrimento, porque muitas vezes a gente está sozinha. Você não encontra parcerias, têm as nossas peculiaridades da maternidade, das funções domésticas, que não são facilmente substituíveis", analisou.



Veja também