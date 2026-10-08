Isaías, primeiro furacão da temporada no Atlântico, avança em direção à Flórida
Tempestade se formou na quarta-feira, 7, nas águas quentes do leste do México e deve tocar o território americano na sexta-feira, 9
O primeiro furacão da temporada no Oceano Atlântico, batizado como Isaías, avança nesta quinta-feira (8) em direção à costa do Golfo do México e já provoca transtornos em algumas áreas da Flórida, nos Estados Unidos. Meteorologistas preveem que o sul do Alabama e o sul do Mississippi também sejam afetados.
A tempestade se formou na quarta-feira, 7, nas águas quentes do leste do México e deve tocar o território americano na sexta-feira, 9.
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Algumas plataformas de produção de petróleo e gás no Golfo já interromperam as operações, o que afeta cerca de 25% da produção local. Governadores da Flórida e do Alabama declararam estado de emergência em dezenas de condados que estão na rota do Isaías.
A temporada de furacões no Atlântico tem sido incomumente tranquila neste ano, devido a um forte El Niño, que atrapalha a formação de tempestades.