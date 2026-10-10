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ESTADOS UNIDOS Isaías rebaixado para ciclone pós-tropical após tocar o solo nos EUA Furacão tocou o solo de Dustin, na flórida, como categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, com ventos máximos sustentados de 165 km/h

O furacão Isaías foi rebaixado neste sábado (10) para a categoria de ciclone pós-tropical após tocar o solo no noroeste da Flórida, onde atingiu a costa dos Estados Unidos no Golfo do México com chuvas intensas e fortes ventos.

Isaías perdeu força depois de tocar o solo na noite de sexta-feira perto da cidade turística de Destin, na Flórida, como um furacão de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, com ventos máximos sustentados de 165 km/h.

"Isaías enfraqueceu muito rapidamente sobre o Alabama e se transformou em um ciclone pós-tropical", informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) em seu boletim mais recente

O ciclone, no entanto, ainda pode provocar fortes chuvas no sul do Alabama, na costa noroeste da Flórida e na Geórgia, informou o NHC.

O NHC afirmou que Isaías se deslocará neste sábado por Alabama e Tennessee, e que se dissipará no domingo.

Isaías deixou quase 860.000 pessoas sem energia elétrica na Flórida, Geórgia e Alabama, segundo o site PowerOutage.

Pouco antes de tocar o solo, em Pensacola, a pouco mais de uma hora de Destin, foram registradas fortes rajadas de vento que arrancaram os telhados de algumas casas e estabelecimentos comerciais.

Isaías é o primeiro furacão a atingir o território continental dos Estados Unidos desde o fenômeno Milton, em 2024.

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