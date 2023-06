A- A+

Praia do Lido Islamitas do grupo Al Shabab atacam hotel na capital da Somália Os agressores invadiram "um hotel da praia do Lido"

Islamitas radicais do grupo Al Shabab atacaram, nesta sexta-feira (9), um hotel na capital somali, Mogadíscio, informaram o governo e testemunhas, que reportaram a ocorrência de explosões e tiros.

Os agressores invadiram "um hotel da praia do Lido", local frequentado pelas autoridades, segundo nota do governo, segundo o qual "as forças de segurança salvaram muitas pessoas que estavam no prédio e a operação continua".

"Estava perto do restaurante Pearl Beach [na praia do Lido], quando houve uma forte explosão na frente do edifício. Consegui fugir, mas em seguida houve disparos e as forças de segurança correram para o local", disse à AFP Abdirahim Ali, testemunha do ataque.

O grupo Al Shabab, afiliado da Al Qaeda que tenta depor o governo central somali há 15 anos, reivindicou a autoria do ataque.

Em agosto de 2020, islamitas do Al Shabab atacaram o hotel Elite, também na praia do Lido, matando dez civis e um policial. As forças de segurança levaram quatro horas para retomar o controle do estabelecimento.

