caso Jeff Machado Isolado dos outros detentos, suspeito da morte de Jeff Machado aguarda audiência de custódia O produtor de TV, que era considerado foragido, estava escondido num hostel no Morro do Vidigal

O produtor de TV Bruno Rodrigues, preso na quinta-feira (15) após 12 dias foragido, foi isolado dos outros detentos por "questões de segurança" durante a primeira noite na prisão. Fontes revelam que o suspeito demonstrou preocupação, tristeza e agitação dentro da cela. Bruno foi encontrado em um hostel no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, onde pagou a hospedagem em dinheiro vivo e não apresentou identidade.

No dia 1° de junho, a Polícia Civil expediu um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáver contra Bruno e Jeander Vinicius, preso no dia seguinte ao pedido. O suspeito estaria ansioso para saber a decisão sobre o pedido de habeas corpus, apresentado pela defesa no dia 6 de junho. O documento teve a liminar negada pela desembargadora Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, da Primeira Câmara Criminal.

Bruno Rodrigues passará por audiência de custódia neste sábado (17). Ele deu entrada na Polinter, na Cidade da Polícia, na Zona Norte, na tarde de quinta, após ser preso em uma comunidade do Rio, no Vidgal. Sendo transferido para o presídio de Benfica, também na Zona Norte, por volta das 18h30 da noite.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) afirmou que até o momento, a audiência de custódia do Bruno Rodrigues não estava disponível a pauta do Tribunal.

Procurada, a defesa do suspeito afirmou que a audiência deveria ter ocorrido nesta sexta-feira, já que Bruno foi preso na manhã de ontem. Segundo o advogado João Maia, o Tribunal explicou que o produtor chegou ao presídio de Benfica após às 18h e por isso não dava mais tempo incluí-lo na lista.

- A defesa informa que a audiência de custódia deveria ter acontecido nesta sexta-feira. Tendo em vista que a prisão do Bruno Rodrigues foi efetivada logo nas primeiras horas da manhã de ontem. Conforme amplamente divulgado pela mídia. A não realização da audiência de custódia torna a prisão ilegal e passível de relaxamento - explicou o advogado ao Globo.

