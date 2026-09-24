A- A+

ONU Isolado e na defensiva, Netanyahu discursa na Assembleia da ONU Em discurso na Assembleia Geral da ONU, primeiro-ministro israelense deve criticar adversários e antigos aliados em meio à pressão internacional e à disputa eleitoral em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, isolado no cenário internacional e que tem pela frente um caminho difícil em seu país na tentativa de reeleição, discursa nesta quinta-feira (24) na Assembleia Geral da ONU, onde deve mencionar tanto adversários como aliados que nos últimos meses se posicionaram contra ele.

Netanyahu também poderá mencionar que o filho do embaixador israelense em Washington, um soldado, ficou gravemente ferido em um suposto atropelamento intencional na Cisjordânia.

Entre os principais inimigos de Netanyahu em Nova York está o prefeito socialista da cidade, Zohran Mamdani, que defende o cumprimento da ordem de detenção do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o líder israelense.

Mamdani, no entanto, admitiu que não tinha autoridade para fazer cumprir a ordem.

Com sede em Haia, o TPI concluiu em 2024 que havia fundamentos razoáveis para julgar Netanyahu como responsável por supostos crimes de guerra na ofensiva militar israelense em Gaza, iniciada em resposta ao ataque mortal do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Antes de seu discurso, Netanyahu acusou Mamdani de "apoiar os monstros terroristas do Hamas" e também o acusou, sem apresentar provas, de supostamente "incitar distúrbios contra os judeus de Nova York".

Um dos críticos mais ferrenhos de Netanyahu, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, esteve ausente do plenário depois que Washington lhe negou o visto para comparecer à Assembleia Geral.

"Repudiamos estas medidas punitivas ilegais e repudiamos as acusações e justificativas nas quais se baseiam", disse em um vídeo publicado antes do discurso de Netanyahu.

Abbas disse, ainda, que as políticas israelenses não só colocavam em risco a solução de dois Estados, mas agora ameaçavam a "própria vida e existência do povo palestino".

Antigos aliados

Antigos aliados de Israel, Reino Unido e França provavelmente também serão alvo das críticas de "Bibi" nesta quinta-feira.

O Reino Unido impôs sanções limitadas às exportações israelenses procedentes da Cisjordânia, medida que a França também adotou recentemente.

Netanyahu mantém relações escassas com o presidente francês, Emmanuel Macron, que impulsionou uma iniciativa de países ocidentais na Assembleia da ONU do ano passado para reconhecer a Palestina como um Estado.

O Irã, em guerra desde fevereiro com Israel e Estados Unidos, também deverá quase certamente fazer parte do discurso, enquanto Israel insiste para que Washington empreenda uma ação militar mais intensa para impedir que Teerã desenvolva armas nucleares.

A guerra, extremamente impopular entre os americanos, provocou a disparada dos preços dos combustíveis.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Dannon, disse após o discurso do presidente do Irã na quarta-feira que Teerã "arma o Hezbollah no Líbano, os houthis no Iêmen, o Hamas em Gaza e na Judeia e Samaria (nome bíblico da Cisjordânia), e as milícias no Iraque".

Netanyahu também pode criticar as Nações Unidas e seu secretário-geral em fim de mandato, António Guterres. De forma incomum, Guterres mencionou nesta semana o título completo das medidas juridicamente vinculantes do TPI que acusam Israel de "genocídio" em Gaza.

O governo de Netanyahu acusou reiteradamente uma agência da ONU de fornecer apoio a militantes do Hamas.

Como em anos anteriores, quando Netanyahu discursou na Assembleia Geral da ONU, ele deve enfrentar protestos de delegações que abandonam a sessão e de manifestantes nas imediações da sede da organização.

Os israelenses comparecerão às urnas em 27 de outubro.

Veja também