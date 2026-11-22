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investigação Israel abre investigação sobre incêndios e atos de vandalismo na Cisjordânia Imagens publicadas nas redes sociais mostram veículos em chamas e frases escritas em muros

As autoridades israelenses anunciaram neste domingo (22) a abertura de uma investigação após veículos e edifícios palestinos serem incendiados e vandalizados em quatro vilarejos da Cisjordânia ocupada.

"Durante a noite", soldados e policiais foram mobilizados nas regiões de Deir as Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik e Al Tuwani após receberem denúncias e imagens que mostravam veículos incendiados e pichações na área, informou o Exército israelense, que condenou os atos.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram veículos em chamas e frases escritas em muros, como "Com sangue e fogo, a Judeia caiu; com sangue e fogo, a Judeia se levantará". "Judeia" é um termo bíblico empregado pela extrema direita israelense para se referir a uma região da Cisjordânia.

"Colonos atacaram a região norte, nos arredores do vilarejo, por volta das duas da madrugada", relatou à AFP Jihad Al Qaq, ativista da localidade de Kafr Malik, na província de Ramala.

"Incendiaram cerca de oito veículos e escreveram frases racistas nos muros das casas", acrescentou.

A polícia israelense anunciou a abertura de uma investigação.

Gadi Eisenkot, rival do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e encarregado pelo presidente de formar um novo governo após as eleições, denunciou no X esses atos, que classificou como "terrorismo judaico".

Na Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967, vivem mais de meio milhão de israelenses em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional, além de cerca de três milhões de palestinos.

Desde outubro de 2023, pelo menos 1.119 palestinos foram mortos por soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia, segundo um levantamento da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde palestino.

No mesmo período, pelo menos 51 israelenses, incluindo militares, morreram em ataques palestinos ou confrontos na Cisjordânia, segundo números oficiais israelenses.

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