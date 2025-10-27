A- A+

palestinos Israel acusa força da ONU no Líbano de derrubar um de seus drones A Finul, que mantém uma zona de segurança entre Israel e o Líbano desde março de 1978, afirmou no domingo em comunicado que "um drone israelense sobrevoou de forma agressiva uma de suas patrulhas"

O Exército israelense acusou nesta segunda-feira (27) a Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (Finul) de ter derrubado um de seus drones usados em operações de inteligência no sul do Líbano.

"Uma investigação inicial sugere que as forças da Finul dispararam deliberadamente contra o drone e o derrubaram", escreveu no X o porta-voz do Exército israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani, que afirmou que o aparelho "não representava nenhuma ameaça".

"Após a destruição do drone, as tropas israelenses lançaram uma granada na área onde ele caiu", acrescentou o militar, esclarecendo que "não houve disparos" contra as forças das Nações Unidas.

A Finul, que mantém uma zona de segurança entre Israel e o Líbano desde março de 1978, afirmou no domingo em comunicado que "um drone israelense sobrevoou de forma agressiva uma de suas patrulhas", e que os capacetes azuis tomaram as medidas necessárias para "neutralizá-lo".

Mais tarde, a missão informou que "um drone israelense" se aproximou de uma patrulha perto da localidade fronteiriça de Kfar Kila e "lançou uma granada".

"Pouco depois, um tanque israelense disparou contra os capacetes azuis", acrescentou, sem mencionar vítimas.

A ONU também expressou preocupação com o incidente ocorrido no domingo.

"Nossos colegas da Finul estão em contato com as FDI [Forças de Defesa de Israel] para protestar energicamente contra o que aconteceu", declarou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

"Não é a primeira vez que sentimos que fomos alvo de diferentes formas por parte das FDI, incluindo mira com lasers ou disparos de advertência. É algo muito, muito perigoso", afirmou.

Um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos pôs fim, em 27 de novembro de 2024, a mais de um ano de conflito entre o movimento libanês Hezbollah e Israel, que incluiu dois meses de guerra aberta.

Segundo os termos do acordo, apenas o Exército libanês e os capacetes azuis podem ser mobilizados no sul do Líbano.

No entanto, as tropas israelenses continuam ocupando cinco posições na região e realizam ataques regulares em território libanês, alegando que seus alvos são o Hezbollah.





Veja também