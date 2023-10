A- A+

guerra no oriente médio Israel acusa o Hamas de travar guerra "a partir dos hospitais" de Gaza Maioria das vítimas fatais do conflito são civis

O Exército israelense acusou nesta sexta-feira (27) o movimento islâmico palestino Hamas de usar hospitais na Faixa de Gaza como centros de comando na guerra contra Israel.

“O Hamas trava guerra a partir dos hospitais”, disse o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, acrescentando que a organização desviou o abastecimento dos hospitais para a sua própria “infraestrutura terrorista”.

"Os terroristas circulam livremente no hospital Al Shifa" na Cidade de Gaza, o maior do território, declarou Hagari, reiterando a acusação por parte do governo israelense de que o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, usa os moradores como " escudos humanos”.

Os hospitais funcionam como "centros de comando e esconderijo de armas" conectados a uma rede de túneis usados pelo Hamas, insistiu ou porta-voz.

