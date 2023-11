A- A+

ISRAEL Israel adverte Hezbollah e diz que Líbano pode se tornar 'nova Faixa de Gaza' Declaração de ministro da defesa ocorre no mesmo dia em que um bombardeio israelense atingiu um veículo ao sul do país libanês

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou, neste sábado, que Beirute pode enfrentar "o mesmo destino que a Faixa de Gaza", se o movimento pró-iraniano Hezbollah, aliado do Hamas, "arrastar o Líbano para uma guerra". A fala ocorreu no mesmo dia em que um bombardeio israelense atingiu um veículo no sul do país libanês.

— O que podemos fazer em Gaza, também podemos fazer em Beirute — declarou Gallant na zona fronteiriça com o Líbano, onde, desde o início da guerra em Gaza, multiplicam-se os duelos de artilharia entre o Exército israelense e o Hezbollah. — Se [o Hezbollah] cometer esses erros aqui, os primeiros a pagar o preço serão os cidadãos [libaneses].

Primeiro ataque em profundidade no Líbano

Também neste sábado, um bombardeio israelense atingiu um veículo no sul do Líbano, a 45 quilômetros da fronteira entre os dois países. Este foi o primeiro ataque em profundidade em território libanês desde o início das hostilidades. Em comunicado, a agência oficial libanesa ANI afirmou que "um drone inimigo mirou em um furgão na região de Zahrani".

A zona fronteiriça entre o Líbano e Israel tem sido palco de frequentes trocas de disparos entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro. Essa foi, no entanto, a primeira vez que um bombardeio israelense alcançou um alvo longe da fronteira.

O Exército libanês impediu o acesso da imprensa ao local. O ataque ocorreu poucas horas antes do discurso do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, aliado do Hamas, marcado para 10h (horário de Brasília). De acordo com um balanço da AFP, desde 7 de outubro, 90 pessoas morreram em território libanês.

Veja também

SAÚDE Cabelos macios e brilhantes: confira 7 alimentos que ajudam a fortalecer os fios