Qui, 16 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Israel adverte que se o Irã recusar a proposta dos EUA, haverá ataques 'ainda mais dolorosos'

"Irã está em uma encruzilhada histórica: um caminho consiste em renunciar ao terrorismo e ao armamento nuclear, em conformidade com a proposta americana", afirmou o ministro da defesa israelense, Israel Katz

Reportar Erro
Israel Katz, o ministro israelense Israel Katz, o ministro israelense  - Foto: Ahmad Gharabli / AFP

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou nesta quinta-feira (16) que, se o Irã rejeitar uma proposta americana que exige, entre outras coisas, que abra a mão do “armamento nuclear”, Israel lançará ataques “ainda mais dolorosos” contra novos alvos.

Leia também

• Guerra no Oriente Médio eleva risco para inflação e ameaça crescimento, diz ata do BCE

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• UE, Reino Unido, Austrália, Japão e Nova Zelândia apelam para paz duradoura da guerra do Irã

"O Irã está em uma encruzilhada histórica: um caminho consiste em renunciar ao terrorismo e ao armamento nuclear, em conformidade com a proposta americana; o outro conduz a um abismo", afirmou o ministro durante uma coletiva.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter