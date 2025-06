A- A+

MUNDO Israel afirma que atacou "dezenas" de posições militares no Irã Exército israelense diz que atacou quatro regiões do país, incluindo Yazd, no centro, "pela primeira vez"

O Exército israelense neste domingo (22) anunciou que atacou "dezenas" de posições militares no Irã, em quatro regiões do país, incluindo Yazd, no centro, "pela primeira vez", no décimo dia de guerra entre os dois inimigos.

"Cerca de trinta caças da Força Aérea Israelense bombardearam coleções de alvos militares no Irã", especialmente um "centro de comando de mísseis estratégicos" de longo alcance no setor de Yazd, informaram as Forças Armadas em um comunicado.

O Exército também confirmou ataques contra lança-mísseis na província de Bushehr, onde os meios de comunicação iranianos informaram sobre uma "forte explosão" neste domingo, assim como em Ahvaz, no sudoeste, e em Isfahan, no centro.



Isfahan abrigou uma instalação de transformação de urânio que foi alvo de mais de vinte mísseis disparados de um submarino americano no Oriente Médio durante uma noite.

Segundo o comunicado militar, as caças israelenses também atacaram um centro de comando de drones e instalações de mísseis terra-ar.

Anteriormente, o porta-voz militar Effie Defrin havia dito que uma intervenção israelense contra o Irã continua e que seu país tem “diversos alvos” para atingir a República Islâmica.

“Continuamos e estamos decididos a alcançar os objetivos da operação: eliminar a ameaça existencial para o Estado de Israel, atingir o programa nuclear do Irã e destruir seu sistema de mísseis”, disse Defrin.

