A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel afirma que atingiu 16 aviões da unidade de elite iraniana em Teerã Local foi descrito como "centro nervoso para armar e financiar os dirigentes terroristas do regime no Oriente Médio"

O Exército israelense anunciou neste sábado (7) que atacou 16 aviões da unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana no aeroporto internacional Mehrabad, em Teerã, um dos dois da capital da República Islâmica.

"Durante a noite, a Força Aérea efetuou uma ampla onda de bombardeios em Teerã e contra infraestruturas militares localizadas no aeroporto Mehrabad", afirma um comunicado militar, que descreve o local como "centro nervoso para armar e financiar os dirigentes terroristas do regime no Oriente Médio".

Durante o ataque, "16 aviões da unidade 'Força Quds', dos Corpos da Guarda Revolucionária do Irã", o exército ideológico do país, "ficaram fora de serviço", acrescenta o comunicado.

A Força Quds é a unidade de elite da Guarda que supervisiona as operações no exterior.

O Exército afirmou que "os aviões transferiam armas ao Hezbollah", movimento islamista libanês pró-iraniano que lançou uma ofensiva na segunda-feira contra Israel, arrastando o Líbano para a guerra iniciada em 28 de fevereiro por uma operação israelense-americana contra o Irã.

Vários aviões de combate iranianos "que representavam uma ameaça para os aviões da Força Aérea israelense que operavam no espaço aéreo iraniano" também foram atacados, segundo a nota.

Na manhã de sábado, o Exército anunciou pelo menos duas ondas de ataques contra o Irã e afirmou que, durante a primeira, mais de 80 caças bombardearam instalações militares iranianas, lançadores de mísseis e outros alvos em Teerã e no centro do país.

Os aviões também atacaram uma academia militar da Guarda Revolucionária que, segundo o Exército, "era utilizada como instalação de emergência" para operações militares.

Veja também