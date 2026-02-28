ATAQUE
Israel afirma que bombardeio contra Irã foi o "maior" já realizado por sua força aérea
Aproximadamente 200 aviões de combate realizaram um amplo ataque contra o sistema de mísseis e as defesas do regime terrorista iraniano
Israel afirma que bombardeio contra Irã foi o "maior" já realizado por sua força aérea - Foto: ATTA KENARE / AFP
O Exército israelense afirmou que cerca de 200 aviões de combate participaram de um "amplo ataque" contra alvos militares no Irã neste sábado (28), o "maior bombardeio" já realizado por sua força aérea.
"Desde esta manhã, aproximadamente 200 aviões de combate [...] realizaram um amplo ataque contra o sistema de mísseis e as defesas do regime terrorista iraniano no oeste e no centro do Irã. Este é o maior ataque aéreo militar da história da Força Aérea Israelense", indicou o Exército em comunicado.
"Os aviões de combate lançaram centenas de munições contra aproximadamente 500 alvos, incluindo os sistemas de defesa aérea e lançadores de mísseis", acrescentou.