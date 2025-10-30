Qui, 30 de Outubro

Israel afirma que Cruz Vermelha lhe entregou os corpos de dois reféns em Gaza

Restos mortais dos reféns, entregues ao exército israelense e ao serviço de inteligência Shin Bet, "serão levados para Israel

Cidade de Gaza em outubro de 2025Cidade de Gaza em outubro de 2025 - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Israel informou, nesta quinta-feira (30), que suas forças na Faixa de Gaza receberam, por meio da Cruz Vermelha, os corpos de dois reféns devolvidos pelo Hamas como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

Os restos mortais dos reféns, entregues ao exército israelense e ao serviço de inteligência Shin Bet, "serão levados para Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar liderada pelo Rabino-Chefe Militar", antes de serem enviados a um laboratório forense para identificação, afirmou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

