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Guerra no Oriente Médio Israel afirma que matou diretor financeiro do Hamas em Gaza Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que "eliminou o terrorista Khaled Abu Nada, que servia como chefe do Departamento de Economia no gabinete político do Hamas"

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (26) que, apesar do cessar-fogo na Faixa de Gaza, matou o diretor financeiro do Hamas, que atuava como vice-ministro da Educação, segundo as autoridades do território palestino.

O ataque contra Khaled Abu Nada aconteceu durante a noite, dois dias após um bombardeio israelense que matou o diretor de Segurança Interna do Hamas, que havia sido nomeado dois meses antes.

Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que "eliminou o terrorista Khaled Abu Nada, que servia como chefe do Departamento de Economia no gabinete político do Hamas".

"Como responsável pela pasta econômica, Abu Nada era responsável por administrar os bancos e o sistema de investimentos do Hamas. No exercício de suas funções, ele destinou recursos a atividades terroristas e ao reforço das forças do Hamas", acrescentou.

O Ministério da Educação de Gaza, governado pelo Hamas, denunciou o "ataque sistemático (de Israel) ao sistema de ensino palestino", apesar do cessar-fogo em vigor na Faixa de Gaza desde outubro de 2025.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, a esposa de Abu Nada, Abeer, morreu no mesmo bombardeio israelense, em Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza.

Além disso, três pessoas morreram em outros ataques israelenses com drones "contra um grupo de pessoas no campo de refugiados de Al Shati", ao oeste da Cidade de Gaza, no norte do território, acrescentou a organização de socorristas.

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