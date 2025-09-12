A- A+

diplomacia Israel afirma que resolução da ONU é 'vergonhosa' O texto apoia a criação de um futuro Estado palestino, mas exclui o Hamas

Israel classificou, nesta sexta-feira (12), como "vergonhosa" a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU para promover uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino e afirmou que ela encoraja o Hamas a "continuar a guerra".

O texto, aprovado por ampla maioria, apoia a criação de um futuro Estado palestino, mas exclui o Hamas do governo e apela ao movimento que entregue suas armas.

"Israel rejeita categoricamente a decisão da Assembleia Geral da ONU", que é uma "decisão vergonhosa", escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein, no X.

"A resolução não favorece uma solução de paz. Pelo contrário, encoraja o Hamas a continuar a guerra", acrescentou.

