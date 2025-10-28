A- A+

Conflito Israel afirma que restos mortais devolvidos por Hamas são de refém recuperado anteriormente Uma parte de seu corpo foi recuperada na Faixa de Gaza "durante uma operação militar há aproximadamente dois anos", detalhou o aviso do gabinete de Netanyahu

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta terça-feira (28) que os restos humanos entregues na véspera pelo Hamas em Gaza são de um refém cujo corpo já havia sido recuperado pelo Exército.

"Os restos humanos recuperados na noite de ontem [segunda-feira, 27] pertenciam ao refém Ofir Tzarfati", sequestrado em 7 de outubro de 2023 no festival de música Nova, durante o ataque do movimento islamista palestino, indicou um comunicado.

Uma parte de seu corpo foi recuperada na Faixa de Gaza "durante uma operação militar há aproximadamente dois anos", detalhou o aviso do gabinete de Netanyahu.

O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, principal associação de famílias dos sequestrados israelenses em Gaza, acusou o Hamas de violar a trégua em vigor desde 10 de outubro.

"À luz da grave violação do acordo por parte do Hamas ontem à noite (...) o governo israelense não pode nem deve ignorá-lo, e deve agir com firmeza contra essas violações", escreveu o fórum em um comunicado.

Um cessar-fogo entre Israel e Hamas está em vigor na Faixa de Gaza desde meados de outubro. O acordo de trégua foi impulsionado pelos Estados Unidos e busca encerrar definitivamente os dois anos de guerra.

No âmbito do acordo, o grupo islamista libertou em 13 de outubro os últimos 20 reféns que ainda estavam vivos em Gaza.

Mas até o momento só devolveu os corpos de 16 dos 28 sequestrados mortos, alegando dificuldades para encontrar e extrair os restos das ruínas do território palestino, devastado pela guerra.

Veja também