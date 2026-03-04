A- A+

ameaça Israel afirma que sucessor do líder supremo iraniano será "alvo de assassinato" Ali Khamenei, antigo aiatolá do Irã, morreu no sábado (28) durante ataques das forças israelenses e americanas contra Teerã

O ministro da Defesa de Israel ameaçou nesta quarta-feira (4) eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que morreu no sábado nos ataques das forças israelenses e americanas contra Teerã.

"Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruição de Israel, ameaçando os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e reprimindo o povo iraniano, será um alvo de assassinato, não importa seu nome nem onde se esconda", afirmou o ministro Israel Katz em uma mensagem publicada no X.

