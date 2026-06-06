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Guerra no Oriente Médio

Israel afirma ter atacado 150 posições do Hezbollah no Líbano em 48 horas

Entre os alvos estão "depósitos de armas, quartéis-gerais e lançadores" de mísseis ou foguetes, indica um comunicado militar israelense

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Um homem inspeciona os danos causados por um bombardeio israelense a um prédio na vila de Saksakiyeh, no sul do Líbano, em 6 de junho de 2026Um homem inspeciona os danos causados por um bombardeio israelense a um prédio na vila de Saksakiyeh, no sul do Líbano, em 6 de junho de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

O Exército israelense anunciou na noite deste sábado (6) que atacou “cerca de 150” posições do movimento islâmico libanês pró-Irã Hezbollah em 48 horas, no sul do Líbano.

Entre os alvos estão “depósitos de armas, quartéis-gerais e lançadores” de mísseis ou foguetes, indica um comunicado militar israelense.

O presidente libanês, Joseph Aoun, denunciou os “ataques israelenses incessantes, que permaneceram impunes” apesar de um suposto cessar-fogo em vigor.

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O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra Israel para vingar a morte do líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

A situação nessa frente é um dos pontos de atrito nas negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã, já que Teerã exige um cessar-fogo no Líbano para avançar em um eventual acordo que coloque fim à guerra regional.

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