Israel afirma ter atacado 150 posições do Hezbollah no Líbano em 48 horas
Entre os alvos estão "depósitos de armas, quartéis-gerais e lançadores" de mísseis ou foguetes, indica um comunicado militar israelense
O Exército israelense anunciou na noite deste sábado (6) que atacou “cerca de 150” posições do movimento islâmico libanês pró-Irã Hezbollah em 48 horas, no sul do Líbano.
Entre os alvos estão “depósitos de armas, quartéis-gerais e lançadores” de mísseis ou foguetes, indica um comunicado militar israelense.
O presidente libanês, Joseph Aoun, denunciou os “ataques israelenses incessantes, que permaneceram impunes” apesar de um suposto cessar-fogo em vigor.
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O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra Israel para vingar a morte do líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.
A situação nessa frente é um dos pontos de atrito nas negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã, já que Teerã exige um cessar-fogo no Líbano para avançar em um eventual acordo que coloque fim à guerra regional.