Israel afirma ter atacado posição do Hezbollah após disparos contra suas tropas no Líbano

Foguetes teriam atingido, segundo Israel, as suas tropas

Israel falou em ataque contra lançador de foguetes no Líbano Israel falou em ataque contra lançador de foguetes no Líbano  - Foto: Mahmoud Zayyat/AFP

O exército de Israel declarou ter atingido um lançador de foguetes do Hezbollah, nesta terça-feira (21), após o movimento xiita aliado ao Irã ter disparado contra suas tropas no sul do Líbano.

"Há pouco, a organização terrorista Hezbollah disparou vários foguetes contra soldados das FDI que operavam ao sul da Linha de Defesa Avançada, na região de Rab Thalathin", observou um comunicado militar, referindo-se à linha que delimita a zona ocupada pelas forças israelenses.

"Em resposta, as FDI atingiram o lançador de onde os foguetes foram disparados", acrescentou.

Leia também

• UE alerta para "consequências catastróficas" sem liberdade de navegação permanente em Ormuz

• Chegada imprecisa de equipes dos EUA e do Irã ao Paquistão cria ambiente difícil

• Após ameaças, Irã e EUA se preparam para Nova negociação no Paquistão

