Israel afirma ter atacado posição do Hezbollah após disparos contra suas tropas no Líbano
Foguetes teriam atingido, segundo Israel, as suas tropas
O exército de Israel declarou ter atingido um lançador de foguetes do Hezbollah, nesta terça-feira (21), após o movimento xiita aliado ao Irã ter disparado contra suas tropas no sul do Líbano.
"Há pouco, a organização terrorista Hezbollah disparou vários foguetes contra soldados das FDI que operavam ao sul da Linha de Defesa Avançada, na região de Rab Thalathin", observou um comunicado militar, referindo-se à linha que delimita a zona ocupada pelas forças israelenses.
"Em resposta, as FDI atingiram o lançador de onde os foguetes foram disparados", acrescentou.