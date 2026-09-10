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Guerra Israel afirma ter destruído infraestrutura subterrânea do Hezbollah no sul do Líbano Segundo um comunicado conjunto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa, Israel Katz, a ação teria "completado a consolidação" da chamada zona de segurança israelense na área

O governo de Israel afirmou nesta quinta-feira (10) ter destruído uma rede de infraestrutura subterrânea do Hezbollah na região da crista de Ali Taher, no sul do Líbano, em uma operação conduzida pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). Segundo um comunicado conjunto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa, Israel Katz, a ação teria "completado a consolidação" da chamada zona de segurança israelense na área.

De acordo com a nota, divulgada no X, a estrutura atingida teria sido construída ao longo de duas décadas, com "financiamento e planejamento" do Irã, e incluiria túneis e um centro de comando. Ainda segundo o texto, o complexo teria sido projetado para funcionar como base de preparação para uma ofensiva na Galileia e conferia "domínio de observação e fogo" sobre as cidades israelenses de Metula e Kiryat Shmona, próximas à fronteira.

As autoridades israelenses declararam que a destruição dos alvos representaria a obtenção de "controle operacional" sobre a crista de Ali Taher, "acima e abaixo do solo". O comunicado acrescenta que tropas da IDF estariam se posicionando para defesa e para impedir o retorno de forças inimigas ao território

O governo afirma ainda que o Exército permanecerá na zona de segurança, com a continuidade de operações para destruir infraestrutura considerada "terrorista" e impedir qualquer tentativa do Hezbollah de se restabelecer na região. Israel declarou que seguirá defendendo comunidades do norte "a partir do Líbano" e que responderá "com força" a eventuais ataques contra civis e militares. Não houve verificação independente imediata das alegações.

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