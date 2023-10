A- A+

guerra no oriente médio Israel afirma ter matado um dos comandantes do Hamas em ataque aéreo Taysir Mubasher teria servido como chefe das forças navais do grupo terrorista, bem como ocupado cargos relacionados com a fabricação de armas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) e a Shin Bet, agência de segurança interna do país, afirmam ter matado o comandante do Batalhão Khan Younes do Hamas, Taysir Mubasher, após um ataque aéreo na Faixa de Gaza. Ele teria servido como chefe das forças navais do grupo, e ocupado cargos relacionados com a fabricação de armas.

צה״ל חיסל בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן ושב"כ, את מפקד גדוד גזרת צפון חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, תיסיר מבאשר. בעברו, שימש כמפקד הכוח הימי של ארגון הטרור והחזיק במספר תפקידים במערך ייצור אמצעי לחימה >> pic.twitter.com/Jl2MnaM4Og — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 25, 2023

“Mubasher tem vasta experiência militar e como comandante, dirigindo ataques terroristas, e é considerado próximo de Mohammed Deif, comandante da ala militar do Hamas”, afirmou a IDF em comunicado publicado nesta quarta-feira em conjunto com a Shin Bet.

As FDI dizem que Mubasher esteve por trás do ataque mortal de 2002 à academia pré-militar de Atzmona em Gush Katif, entre outros ataques contra as forças das FDI quando Israel controlava a Faixa de Gaza antes de 2005, e a infiltração do Hamas em Israel através da praia de Zikim em 2014.

Veja também

Bolívia Incêndios florestais deixam a cidade mais populosa da Bolívia na escuridão