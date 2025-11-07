diplomacia
Israel agradece ao México por desmantelar complô "liderado pelo Irã" contra sua embaixadora
"Agradecemos aos serviços de segurança e à polícia do México", declarou o Ministério israelense das Relações Exteriores
Israel agradece ao México por desmantelar complô "liderado pelo Irã" contra sua embaixadora - Foto: Canva
Israel agradeceu, nesta sexta-feira (7), às autoridades mexicanas por desmantelarem um complô "liderado pelo Irã" para atacar a embaixadora israelense no México.
Os Estados Unidos acusaram o Irã nesta sexta de planejar o assassinato da embaixadora israelense no México, uma operação que um funcionário americano de alto escalão afirmou ter sido iniciada no fim de 2024 por uma unidade da Guarda Revolucionária e que foi frustrada este ano.
"Agradecemos aos serviços de segurança e à polícia do México por desmantelarem uma rede terrorista liderada pelo Irã que buscava atacar a embaixadora de Israel", declarou o Ministério israelense das Relações Exteriores em um comunicado.