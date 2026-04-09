Qui, 09 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Israel alega ter matado assessor do líder do Hezbollah

Homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Kassem

Reportar Erro
Bandeira de IsraelBandeira de Israel - Foto: Divulgação

Israel afirmou nesta quinta-feira (9) que matou um assessor do líder do Hezbollah, Naim Kassem, em intensos ataques aéreos que atingiram ontem a capital do Líbano, Beirute. Segundo Israel, o homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Kassem. O Hezbollah não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário. 

Leia também

• Em meio à guerra no Irã, passagens aéreas ficam 31% mais caras no Brasil, mostra pesquisa

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Exportações para o Oriente Médio caem 26% desde início da guerra

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter