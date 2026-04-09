Conflito
Israel alega ter matado assessor do líder do Hezbollah
Homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Kassem
Israel afirmou nesta quinta-feira (9) que matou um assessor do líder do Hezbollah, Naim Kassem, em intensos ataques aéreos que atingiram ontem a capital do Líbano, Beirute. Segundo Israel, o homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Kassem. O Hezbollah não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário.
Leia também
• Em meio à guerra no Irã, passagens aéreas ficam 31% mais caras no Brasil, mostra pesquisa
• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
• Exportações para o Oriente Médio caem 26% desde início da guerra
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.