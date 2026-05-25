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Guerra no Oriente Médio Israel alerta para evacuação de vilas no Líbano antes de ataques contra alvos do Hezbollah Localidades de Nabatieh al-Tahta, Al Luwiza (Jazin), Sajd (Jazin), Ayn Qana, Haruf, Zibdin (Nabatieh), Kafra Ruman, Al Dawir, Adshit al-Shaqif e Maydun receberam a orientação para saída imediata da população

As Forças de Defesa de Israel (FDI) emitiram um alerta para que moradores deixem 10 vilarejos do Líbano - a maioria no sul do país - antes de ataques previstos contra supostos alvos do grupo xiita libanês Hezbollah. O aviso foi divulgado pelo porta-voz para a mídia árabe, Avichay Adraee, em postagem no X.

As localidades de Nabatieh al-Tahta, Al Luwiza (Jazin), Sajd (Jazin), Ayn Qana, Haruf, Zibdin (Nabatieh), Kafra Ruman, Al Dawir, Adshit al-Shaqif e Maydun receberam a orientação para saída imediata da população.

"Qualquer um que esteja próximo de elementos do Hezbollah, suas instalações e meios de combate coloca sua vida em perigo!", escreveu Adraee. "À luz da violação do acordo de cessar-fogo pelo Hezbollah, as Forças de Defesa são forçadas a agir contra ele com força, mas não pretendem prejudicá-los", acrescentou.

Mais cedo, em mensagem no Telegram, as FDI afirmaram que, após o acionamento de sirenes de alerta para a infiltração de "aeronaves hostis" em diversas áreas do norte de Israel, o Hezbollah lançou vários drones explosivos contra soldados e contra o território israelense.

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