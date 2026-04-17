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Guerra no Oriente Médio

Israel alerta que operação militar no Líbano não acabou

"As manobras em terra no Líbano e os ataques contra o Hezbollah permitiram alcançar muitos alvos", mas a operação "não terminou", declarou Israel Katz

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Israel Katz, o ministro israelense Israel Katz, o ministro israelense  - Foto: Ahmad Gharabli / AFP

A operação militar no Líbano “não terminou”, afirmou nesta sexta-feira (17) o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, menos de 24 horas depois da entrada em vigor do cessar-fogo.

“As manobras em terra no Líbano e os ataques contra o Hezbollah permitiram alcançar muitos alvos”, mas a operação “não terminou”, declarou no primeiro dia de uma trégua de 10 dias na guerra entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah.

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Além disso, Katz anunciou que os milhares de civis libaneses deslocados que estão voltando para suas casas após o início da trégua podem ser obrigados a sair novamente “se os combates forem retomados”.

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