Israel ameaça abandonar Eurovision se música escolhida for reprovada por cunho político

Israel advertiu neste domingo que poderia retirar-se do Festival Eurovision deste ano se os organizadores rejeitarem a letra de sua música por considerá-la muito política. Eden Golan e a música "October Rain" ("Chuva de outubro") foram selecionadas para competir no concurso anual, que será realizado em maio em Malmö, Suécia.

Há alguns dias, relatos sugeriam que a música, composta principalmente em inglês com algumas palavras em hebraico, fazia referência às vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel.

Isso poderia violar as regras do Eurovision, que proíbe declarações políticas.

A União Europeia de Radiodifusão (UER) limitou-se a dizer que estava "examinando a letra" e que ainda não havia tomado uma decisão definitiva.

"Se uma música for considerada inaceitável por qualquer motivo, as emissoras têm a oportunidade de apresentar uma nova música ou uma nova letra, de acordo com as regras do concurso", acrescentou.

O possível veto, depois que a UER rejeitou os pedidos de exclusão de Israel devido à guerra em Gaza, causou indignação e foi considerado "escandaloso" pelo ministro israelense da Cultura e do Esporte, Miki Zohar.

A música é "emocionante", "expressa os sentimentos do povo e do país nestes dias, e não é política", escreveu ele nas redes sociais.

Em 7 de outubro, os combatentes do Hamas mataram cerca de 1.160 pessoas no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Também sequestraram cerca de 250 pessoas. Israel afirma que 130 continuam retidas em Gaza e que 30 delas estariam mortas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar que deixou 29.692 mortos em Gaza, segundo o ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

A radiotelevisão pública israelense (KAN) declarou na quinta-feira que estava "dialogando" com a UER e afirmou que o país não tem "intenção de substituir a música", portanto, se for rejeitada, "Israel não poderá participar da competição".

Israel participou pela primeira vez no Eurovision em 1973 e venceu o concurso quatro vezes. No entanto, sua participação no concurso gera regularmente polêmica.

