A- A+

BOMBARDEIO Israel ameaça fazer com o Irã o mesmo que fez com Hamas em Gaza "Vocês são diretamente responsáveis", disse o intimidou o ministro da Defesa israelense

Israel fará com o Irã o que fez com o Hamas em Gaza, ameaçou o ministro da Defesa do país, Israel Katz, nesta quinta-feira (8), quatro dias após um ataque de mísseis dos rebeldes huthis do Iêmen contra o aeroporto de Tel Aviv.

"Eu alerto... os líderes iranianos que financiam, armam e exploram a organização terrorista huthi: o sistema de 'procuração' foi encerrado e o eixo do mal entrou em colapso", afirmou Katz em um comunicado.

"Vocês são diretamente responsáveis. O que fizemos ao Hezbollah em Beirute, ao Hamas em Gaza, a (o agora deposto presidente sírio Bashar) Assad em Damasco, faremos a vocês também em Teerã", acrescentou.



Em represália ao ataque huthi de domingo contra o principal aeroporto internacional de Israel, o Exército israelense lançou esta semana ataques contra o aeroporto da capital iemenita de Sanaa, centrais elétricas e fábricas de cimento.

Os huthis, ao lado do Hamas e Hezbollah, apoiados pelo Irã, integram o que Teerã chama de "eixo de resistência" a Israel. O governo iraniano, no entanto, nega fornecer ajuda militar.

Os rebeldes iemenitas reivindicaram dezenas de ataques com mísseis contra Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. O grupo afirma atuar em solidariedade com os palestinos.

Também atacaram navios de países que os huthis consideram próximos a Israel quando atravessam o Mar Vermelho, uma rota importante para o comércio marítimo global.

Israel prossegue com a ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza em resposta ao ataque sem precedentes perpetrado em seu território pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

Veja também