A- A+

Guerra Israel anuncia a morte de mais um líder da milícia Basij Também desempenhou um "papel fundamental" na repressão dos recentes protestos no Irã

O exército israelense afirmou, em um comunicado nesta sexta-feira (20), que matou o chefe de inteligência da milícia paramilitar Basij em um bombardeio em Teerã.

"Esmail Ahmadi, que ocupava o cargo de chefe da direção de inteligência da Basij, foi eliminado" na madrugada de 16 para 17 de março em um bombardeio contra uma reunião de vários comandantes dessa organização paramilitar realizada sob uma tenda. O ataque também matou seu líder, o general Gholamreza Soleimani.

"Em sua função, Ahmadi desempenhou um papel central na promoção e execução de atividades terroristas conduzidas pelas forças da Basij. Ele também era responsável, em nome da Guarda Revolucionária, por manter a ordem pública e os valores do regime", afirmou o exército.

Também desempenhou um "papel fundamental" na repressão dos recentes protestos no Irã, que resultaram em milhares de mortes, acrescentou o comunicado.

O exército israelense também confirmou a morte do porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana, Ali Mohammad Naini, que foi morto em um bombardeio na noite de quinta-feira.

Seu "martírio" havia sido anunciado pouco antes, em Teerã, no site de notícias da Guarda Revolucionária, o Sepah News.

Veja também